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Британія спростила в’їзд для українців, які мають родичів у країні

Кількість часу, протягом якого людям буде дозволено залишатися в країні, збільшено з одного до трьох років.

Британія спростила в’їзд для українців, які мають родичів у країні
Фото: EPA/UPG

Велика Британія у зв'язку з війною спростила в’їзд для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі в Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міністерство внутрішніх справ Британії повідомило, що збільшило кількість зустрічей для подачі на візу з 500 до 6000 на тиждень і збільшило кількість часу, протягом якого людям буде дозволено залишатися в Британії з одного до трьох років. Чиновники заявили, що говорити про те, скільки людей подадуть документи, поки що зарано.

Британці пообіцяли, що незабаром відкриється лінія допомоги для українців без родинних зв’язків, що дозволить громадам, місцевій владі та іншим спонсорам підтримати тих, хто цього потребує, приїхати до Великої Британії. Деталі цієї схеми все ще опрацьовуються.

Британський Червоний Хрест привітав оголошення про сімейні візи, але закликав уряд дозволити українцям подорожувати в Британію без візи, "відповідно до підходу, прийнятого в ЄС", додавши, що "важливо, щоб люди, які не мають сім’ї у Великій Британії, також могли безпечно дістатися сюди".

Зазначимо, що 3 березня члени Ради Європейського Союзу активували Директиву про тимчасовий захист для громадян і мешканців України, які рятуються від війни, котру розпочала Росія.

Нагадаємо, що в Нідерландах обурені військовим вторгненням Росії в Україну власники житла розривають договори оренди з росіянами.

Віцепрем’єр-міністр Великобританії Домінік Рааб підтримав пропозицію про поселення українців в особняках російських олігархів у Лондоні.

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