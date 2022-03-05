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Маріуполь: визначають час відкриття зеленого коридору

Маріупольці сидять у підвалах уже п'ять діб.

Маріуполь: визначають час відкриття зеленого коридору
Фото: Pravda Gerashchenko

Мер Маріуполя Вадим Бойченко проінформував про ситуацію з організацією гуманітарного коридору з міста.

"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного зеленого коридору та початку режиму тиші для Маріуполя, - написав Бойченко. - Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста: світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечити Маріуполь продуктами та медикаментами першої необхідності".

Як повідомляли, у Маріуполі вже три доби немає мобільного звʼязку, опалення, води та світла. П'ять діб місто під обстрілами, мешканці сидять у підвалах.

У лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють. У коментарі виданню Liga.net мер Маріуполя Вадим Бойченко також розповів, що житловий фонд району Лівобережний, де проживало 150 тисяч людей, уже майже втрачено. 

Зараз полк «Азов», морська піхота та поліція продовжують обороняти місто. 

«Захисники міста Маріуполь тримають оборону. Ідуть важкі бої, — розповів у телеграм-каналі полку "Азов" заступник командира з позивним Калина. — Переважаючі за чисельністю угруповання намагаються прорвати оборону і зайти в місто. Зараз важливо втримати Маріуполь, адже це останнє місто, яке не дає Росії створити сухопутний коридор з Росії до Криму. Треба розуміти всім. Маріуполь не можна втратити, адже це остання фортеця України на Приазовʼї».

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