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Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
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Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції

Периметр станції - під російськими військами.

Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції

Запорізька АЕС перебуває під контролем України, однак війська РФ досі контролюють периметр станції та перебувають в Енергодарі. Про це повідомив радник очільника МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, передає Суспільне.

Нагадаємо, російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблока №1 ЗАЕС. У район розміщення майданчика сухого сховища відпрацьовано ядерного палива влучили два артилерійські снаряди.

У Держатомрегулювання заявили, що ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами.

Значних пошкоджень зазнала будівля навчально-тренувального центру, розміщена безпосередньо біля промислового майданчика ЗАЕС.

Наразі оперативний персонал контролює стан енергоблоків, працюючи під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма-фон перебуває в межах нормальних показників.

Водночас НАЕК "Енергоатом" оприлюднила дані моделювання руху повітряних мас у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції впродовж найближчих 9 годин.

В агентстві наголошують, що модель поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС розроблено на випадок гіпотетичної аварії на ЗАЕС.

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