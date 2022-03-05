Італія розпочала арешт активів російських олігархів

Італійська поліція арештувала яхту, яка належала одному з найбагатших людей Росії Олексію Мордашову. Також конфіскували яхту бізнесмена, близького соратника Путіна Геннадія Тимченка. Арешт майна відбувся у присутності адвокатів їхніх власників, повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, 65-метрову яхту "Леді М", яка належала Мордашову, арештували в місті Імперія поблизу Сан-Ремо. Друга яхта "Лена" належала Геннадію Тимченку.

Видання La Repubblica оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.

Раніше Німеччина конфіскувала яхту російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції 28 лютого. Французькі ж митники взяли під контроль супер'яхту головного виконавчого директора "Роснафти" Ігоря Сєчіна Amore Vero в рамках санкцій Європейського Союзу проти Росії.