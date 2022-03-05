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Зеленський виступить на засіданні Сенату США: у форматі відео-конференції

Проведе Zoom-конференцію

Зеленський виступить на засіданні Сенату США: у форматі відео-конференції
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 5 березня на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступить на засіданні Сенату США, яке відбудеться у форматі Zoom-конференції. Про це повідомляє CNN з посиланням на два власні джерела.

Уточнюється, що посольство України у Вашингтоні вже поширило запрошення на зустріч. Вона має бути у суботу о 9:30 за за вашингтонським часом (16:30 за Києвом).

За даними ресурсу, запрошення для участі в онлайн-конференції із Зеленським отримали сенатори-демократи та республіканці США.

Як повідомлялось, сенатори США розробили пакет санкцій проти усіх російських держпідприємств під назвою "Героям слава".

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