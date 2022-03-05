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Великобританія і ЄС посилюватимуть санкції, поки вони не подіють, - Джонсон

Британський прем'єр розпочав виступ українською мовою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що західні країни посилюватимуть санкції проти РФ у разі, якщо агресія проти України не припиниться. Таку заяву Джонсон зробив у своєму відеозверненні, опублікованому ввечері 4 березня.

"Я звертаюся до українців у Великобританії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах, - почав Джонсон промову українською, і лише потім перейшов на англійську. - Я навіть не можу уявити, що вам доводиться проживати зараз, чи обурення й горе, які ви відчуваєте, коли все, що ви мали й любили, руйнується так несподівано й так брутально".

"Разом із США і ЄС ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, коли-небудь накладених на Росію, і ми підемо далі доти, доки ця агресія не зупиниться", - додав Джонсон.

Також прем'єр висловив підтримку Україні. "Наші думки та співпереживання з Україною, і це війна за свободу. Слава Україні!", - завершив своє відеозвернення Джонсон.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАТО не готове захистити небо над Україною від ворожої авіації.

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