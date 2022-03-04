“Є речі, які на відстані не зробиш".

Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишається в Києві. На його думку, від’їзд підірвав би моральний дух українців.

Про це пише польське агентство PAP.

Польща залишилася однією з небагатьох країн, яка лишає відкритим посольство у Києві, щоправда зменшивши штат. Інші дипломатичні місії або переїхали до Львова або взагалі виїхали за межі України.

“Є речі, які на відстані не зробиш. Від’їзд зараз міг би послабити моральний дух українців”, – зазначив Ціхоцький.

Його рішення залишитися у столиці України зокрема важливе для спілкування між президентами Польщі та України Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським.

На думку Ціхоцького, ворог Київ не здобуде. “Київ вони не здобудуть. Цього не станеться. Місто так сильно обороняють. На вулицях є люди, яких, на місці росіянина, я зустріти би не хотів”, – сказав Ціхоцький.

Ціхоцький не ночує у бомбосховищах, але має на поготові сумку з документами, шолом і бронежилет.

На думку дипломата, завзята боротьба українців зумовлена значною мірою і тим, що Польща доставляла Києву зброю ще з початку російського вторгнення у 2014 році.

“Якщо Росія тут зазнає успіху, ми будемо наступні”, – підсумував Ціхоцький.

Нагадаємо, посольство Республіки Польща в Києві опублікувало номери гарячих ліній, якими можуть скористатися українці, що виїжджають за кордон через війну, розпочату в Україні Росією.