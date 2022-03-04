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Слідчі Гаазького трибуналу вже їдуть в Україну

Команда Міжнародного кримінального суду почне збирати докази злочинів РФ за колективним міжнародним позовом.

Слідчі Гаазького трибуналу вже їдуть в Україну
Карім Хан
Фото: icc-cpi.int

Команда Міжнародного кримінального суду вирушила в Україну щоб розслідувати воєнні злочини Росії. Про це заявив головний прокурор Гаазького трибуналу Карім Хан.

За його словами, команда почне збирати докази злочинів РФ за колективним міжнародним позовом.

"Учора я сформував команду, і сьогодні вони переїжджають до регіону. Це передова команда, яка складається зі слідчих, юристів, а також тих, хто має особливий досвід оперативного планування", – повідомив Карім Хан.

Нагадаємо, українці можуть надсилати фотографії та відео з доказами російських злочинів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Це допоможе роботі суду.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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