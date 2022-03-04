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Ілон Маск попередив, що станції Starlink в Україні може атакувати Росія

Він порадив включати їх за необхідності та розміщувати антену далі від людей.

Ілон Маск попередив, що станції Starlink в Україні може атакувати Росія
Илон Маск
Фото: ТСН

Засновник компанії SpaceX, яка розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції  можуть стати цілями російських військ на території України.

"Важливе попередження: Starlink - єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно", - написав він у Twitter.

Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену далі від людей.

У коментарі до допису Маска міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги".

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні, перша партія станцій Starlink уже прибула в Україну. Це означає, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні. 1 березня "Укрхалізниця" отримала другу в Україні станцію Starlink.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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