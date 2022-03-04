Ілон Маск попередив, що станції Starlink в Україні може атакувати Росія

Він порадив включати їх за необхідності та розміщувати антену далі від людей.

Засновник компанії SpaceX, яка розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції можуть стати цілями російських військ на території України.

"Важливе попередження: Starlink - єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно", - написав він у Twitter.

Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену далі від людей.

У коментарі до допису Маска міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги".

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні, перша партія станцій Starlink уже прибула в Україну. Це означає, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні. 1 березня "Укрхалізниця" отримала другу в Україні станцію Starlink.