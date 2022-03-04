Ілон Маск попередив, що станції Starlink в Україні може атакувати Росія

Засновник компанії SpaceX, яка розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції можуть стати цілями російських військ на території України.
"Важливе попередження: Starlink - єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно", - написав він у Twitter.
Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену далі від людей.
У коментарі до допису Маска міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги".
Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні, перша партія станцій Starlink уже прибула в Україну. Це означає, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні. 1 березня "Укрхалізниця" отримала другу в Україні станцію Starlink.