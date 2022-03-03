"Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу"

Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до народу України і зазначив, що українці "надихають світ", під час боротьби з військовою агресією Росії.

"Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine", - написав Блінкен у Twitter.

Він також звернувся до українців:

"Український народе, дозвольте мені просто сказати: с. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність миру перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло... Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру, ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо".

Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022

Нагадаємо, раніше сьогодні Сполучені Штати Америки заявили про запровадження санкцій проти російських олігахів, щоб посилити тиск на економіку Росії, яка атакувала Україну.