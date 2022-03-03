​Рада ЄС активувала Директиву про тимчасовий захист для біженців з України

Тимчасовий захист передбачає право на проживання, доступ до ринку праці, медпослуг і соціальної допомоги.

Члени Ради Європейського Союзу активувала Директиву про тимчасовий захист для громадян і мешканців України, які рятуються від війни, що розпочала Росія.

Про це повідомив Жеральд Дарманен, голова МВС Франції, яка головує у Раді ЄС у поточному півріччі, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що про таке рішення домовились міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС на засіданні у Брюсселі 3 березня. Дарманен пояснив, що рішення про активацію Директиви буде формально прийняте наступного дня, 4 березня, і тоді ж його опублікують, після чого воно одразу набуде чинності.

Тимчасовий захист українців передбачає право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг та соціальної допомоги у країнах ЄС.

Скористатися Директивою зможуть громадяни України, громадяни третіх країн, які постійно проживали в Україні, а також біженці та шукачі притулку в Україні. Цей захист діятиме протягом одного року, але якщо ситуація не покращиться, то термін її дії автоматично триватиме ще шість місяців. Продовжити термін можна лише двічі.

Нагадаємо, активувати Директиву про тимчасовий захист українців Єврокомісія запропонувала на день раніше.

"Усім, хто втікає від путінських бомб, будемо раді в Європі. Ми забезпечимо захист тим, хто шукає притулку, і допоможемо тим, хто шукає безпечної дороги додому", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

У ЄС також зазначили, що після вторгнення Росії понад 650 тис. українців змушені були втекти до сусідніх країн-членів Євросоюзу.