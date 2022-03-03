Франція взяла під контроль яхту виконавчого директора "Роснафти" Сечина

Французькі митники взяли під контроль суперяхту головного виконавчого директора "Роснафти" Ігоря Сечина Amore Vero в рамках санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це пише "Bloomberg" з посиланням на міністра фінансів Франції Бруно Ле Мер.

За даними міністерства фінансів Франції, Amore Vero було конфісковано вночі в середземноморському порту Ла-Сіота, недалеко від Марселя, на Лазурному березі Франції, коли яхта готувалася до термінового відправлення.

«Дякую французькій митниці за застосування санкцій ЄС проти людей, наближених до російських лідерів», — написав Ле Мер у Twitter, маючи на увазі «російського олігарха».

Як зазначає видання, яхта належить компанії, основним акціонером якої є глава російської нафтової компанії, повідомили у міністерстві. Прессекретар міністра держаних рахунків Франції Олівера Дюсопта сказав, що судну заборонили вийти, але держава не конфіскувала актив.

Човен прибув до Ла-Сіота в січні і мав залишатися в порту до 1 квітня для ремонту. "На момент проведення огляду катер готувався терміново поставити якір, не завершивши запланованих робіт", - повідомили у Мінфіну.

Раніше німецька влада заарештувала яхту російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив до санкційного списку ЄС у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, Канада також ввели санкцї проти 10 ключових співробітників двох великих російських компаній енергетичного сектору - Роснафти та Газпрому.