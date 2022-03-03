Міжнародний кримінальний суд оприлюднив список держав, які подали позов проти Росії за війну в Україні

Розслідування охопить події з початку Євромайдану і до злочинів, які Росія чинить проти України зараз.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оприлюднив перелік держав, які подали позов проти Росії за її війну в Україні.

Таких країн 39, а не 38, як повідомляли спочатку. Управління прокурора отримали звернення щодо ситуації в Україні від таких держав-учасників Міжнародного кримінального суду: Албанія, Австралійський Союз, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія та Північна Ірландія.

"Ці звернення дозволяють моєму Офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року (початку Євромайдану. – Ред.) і далі, тим самим охопивши будь-які минулі та теперішні заяви про воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциду, вчинені на будь-якій частині території України будь-якою людиною", – йдеться в заяві Хана.

Робота зі збору доказів уже почалася.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.