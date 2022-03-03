Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок

Росія в ніч на 3 березня продовжила обстрілювати різні регіони України. Харківщину ворог атакував практично всю ніч: під ударами були завод із виробництва військової електроніки імені Т.Г. Шевченка і житлові будинки. В області Росія атакувала Ізюмський район.

Про це йдеться в ранковому зведенні від голів обласних держадміністрацій, поширеному пресцентром ОПУ.

На Миколаївщині ворог під ранок здійснив два авіаудари по с. Генівка, жертв, за попередніми даними, немає. Зранку був сигнал тривоги.

На Донецькому напрямку складна ситуація зберігається у Волновасі, де через дії ворога наближається гуманітарна катастрофа. Немає гуманітарного коридору. З проханням сприяти його створенню до Папи Римського Франциска звернувся Український католицький університет. Звернення до міжнародних організацій з цього приводу поки що результату не дало.

Із хороших новин з Донеччини – Маріуполь вистояв у боротьбі з російськими окупантами.

У Луганській області росіяни стріляли по Сєвєродонецьку та Лисичанську. Снаряд упав просто біля Лисичанської обласної дитячої лікарні. Є незначні пошкодження. У Попасній гаряче – ворог перебив газопровід.

Київщина вночі 3 березня пережила декілька повітряних тривог по всій області і окремо по Василькову і Білій Церкві. Бориспільський, Обухівський, Броварський райони – ніч минула відносно спокійно. Вишгородський – ситуація напружена.

Тернопіль, Дніпро, Чернівці, Полтава, Львівщина, Вінницька і Рівненська області – було спокійно. Одеса, Івано-Франківщина, Суми і Тростянець, Черкаси і окремо Умань, Хмельницький, Волинь та Кіровоградщина – по одній тривозі за ніч.

У Чернігівській області було декілька повітряних тривог у м. Чернігів, Ніжин, Прилуки та Ічня. Триває оборона Чернігова та Ніжина. Херсон – кілька тривог. Уночі по околиці міста гатили "гради". На ранок – відносно тихо.

Запорізька область – у Запоріжжі тихо, в області йдуть бої. Була повітряна тривога в Житомирі вночі та вранці.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.