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Українська розвідка попередила про використання "дипфейків" із зображенням президента Зеленського

Комп'ютерні алгоритми навчилися «оживляти» фотографії, синтезувати голос людини, замінювати обличчя на певному відео.

Українська розвідка попередила про використання "дипфейків" із зображенням президента Зеленського

Росія планує застосувати технологію "дипфейк" - методику синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті, з використанням обличчя президента України Володимира Зеленського, щоб розповсюджувати дезінформацію про здачу державних інтересів. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

На практиці ж це означає, що комп'ютерні алгоритми навчилися «оживляти» фотографії, синтезувати голос людини, замінювати обличчя на певному відео. У результаті утворюється контент, який зовні майже не відрізняється від реального.

"Коли на початку лютого 2022 року конфлікт із Росією почав набирати обертів, вона активізувала всі доступні їй інструменти гібридної війни, а саме інформаційного впливу, починаючи один за одним фабрикувати відеоролики, дуже "дешеві" за своєю якістю: то дитсадок начебто ЗСУ обстріляли у Станиці Луганській, то начебто ЗСУ готує хімічну диверсію на території ОРДЛО, то так звані "ЛНР" і "ДНР" починають масову евакуацію населення", - нагадали у відомстві.

У ГУР зазначають, що РФ може використати таку технологію, коли вважатиме Україну виснаженою й готовою здатися.

"Але по-перше, цього ніколи не станеться, а по-друге, ГУР володіє розвідданими, які кажуть про те, що у подібному відео може бути використано обличчя президента України Володимира Зеленського. Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції", - наголосили в розвідці.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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