Українська розвідка попередила про використання "дипфейків" із зображенням президента Зеленського

Росія планує застосувати технологію "дипфейк" - методику синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті, з використанням обличчя президента України Володимира Зеленського, щоб розповсюджувати дезінформацію про здачу державних інтересів. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

На практиці ж це означає, що комп'ютерні алгоритми навчилися «оживляти» фотографії, синтезувати голос людини, замінювати обличчя на певному відео. У результаті утворюється контент, який зовні майже не відрізняється від реального.

"Коли на початку лютого 2022 року конфлікт із Росією почав набирати обертів, вона активізувала всі доступні їй інструменти гібридної війни, а саме інформаційного впливу, починаючи один за одним фабрикувати відеоролики, дуже "дешеві" за своєю якістю: то дитсадок начебто ЗСУ обстріляли у Станиці Луганській, то начебто ЗСУ готує хімічну диверсію на території ОРДЛО, то так звані "ЛНР" і "ДНР" починають масову евакуацію населення", - нагадали у відомстві.

У ГУР зазначають, що РФ може використати таку технологію, коли вважатиме Україну виснаженою й готовою здатися.

"Але по-перше, цього ніколи не станеться, а по-друге, ГУР володіє розвідданими, які кажуть про те, що у подібному відео може бути використано обличчя президента України Володимира Зеленського. Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції", - наголосили в розвідці.