Сьогодні вдень патрульні поліцейськи Києва отримали повідомлення про те, що близько 10 чоловіків приїхали на автомобілях Ford Explorer, Toyota Prius та Volkswagen Jetta, увірвались до автосалону та забрали сейф, кавомашину та інші речі.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Відпрацьовуючи територію, о 16-й годині, патрульні помітили схожі за описом автомобілі на вулиці Булаховського.

"Інспектори викликали підкріплення задля власної безпеки й продовжили спостереження та координування екіпажів по напрямках руху автомобілів. Зрештою спецрота ГУНП, яка прибула на підмогу, затримала авто Ford Explorer та шістьох осіб, які були у ньому. Ще сімох громадян, які перебували в автівках Volkswagen Jetta та Toyota Prius, затримали екіпажі патрульної поліції на Великій Окружній", - розповіли патрульні.

Під час поверхневої перевірки в автомобілях виявили предмети схожі на зброю. Затриманих передали слідчим.

Патрульні закликаєли громадян про підозрілих людей та мародерів одразу повідомляти на лінію "102".