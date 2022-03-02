Від початку війни в Україні загинули 227 цивільних осіб, загалом постраждали понад 750, - ООН

За період з 24 лютого до 1 березня 2022 року внаслідок російського вторгнення в Україну постраждали 752 мирні жителі, у тому числі 227 - загинули. Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні на своїй сторінці в Твіттері.

"З 24 лютого до 1 березня ми зафіксували 752 жертви серед мирного населення у зв'язку з воєнними діями Росії проти України: 227 убитих, зокрема 15 дітей; 525 поранених, зокрема 28 дітей, здебільшого внаслідок обстрілів та авіаударів. Реальні втрати набагато вищі", - йдеться в повідомленні.

На зображенні, що додається до публікації, вказано, що це мінімальне число жертв російських нападів.

From 24 Feb—1 March, we recorded 752 civilian casualties in context of the Russia’s military action against #Ukraine: 227 killed, incl 15 children; 525 injured, incl 28 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Real toll is much higher. Full update—https://t.co/hy7acxKBfz pic.twitter.com/yiZGbpw0vV — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) March 2, 2022

Нагадаємо, раніше сьогодні Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила про загибель більш як 2000 цивільних громадян за сім днів війни. Пізніше служба дала роз'яснення, що це не точна й не остаточна інформація: через значну інтенсивність обстрілів та боїв у багатьох містах іще ведуться рятувальні та пошукові роботи.