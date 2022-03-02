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Зеленський створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань

Очільником призначили Андрія Єрмака. 

Зеленський створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський створив Координаційний штаб із гуманітарних та соціальних питань. Він працюватиме у трьох напрямках: допомоги з-за кордону, допомоги великого бізнесу військовим адміністраціям та громадам і допомоги від органів влади.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Його призначили керівником цього штабу. 

"Відповідати за операційні процеси буде моя заступниця Юлія Соколовська. А інформаційним супроводом займеться моя радниця з комунікацій Дарія Зарівна. Президент України рекомендував НБУ відкрити спеціальний рахунок для збору коштів задля гуманітарної допомоги нашим людям, які сьогодні найбільше потерпають від російської агресії", – зазначив Єрмак.

Для зручності комунікацій вже створили Facebook-сторінку:https://www.facebook.com/koordinateshtab/?ref=page_internal

І телеграм-канал:https://t.me/koordinateshtab

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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