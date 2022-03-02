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Нова Каховка провела тиждень під окупацією Росії

Місто розташоване за 80 км від Криму.

На сьомий день війни Російської Федерації проти України тимчасово окупованими лишаються кілька невеликих міст, у тому числі Нова Каховка. Відео LB.ua надали місцеві мешканці.

Нова Каховка розташована за 80 км від окупованого Криму. З Каховського водосховища подається вода у Північнокримський канал. На південний захід від Нової Каховки розташований Херсон, у який теж зайшли російські окупанти. Він хоча й оточений російськими блокпостами, наразі тримає український прапор.

Спочатку міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко також говорив, що 50-тисячне місто - українське. Але згодом він визнав, що місто перейшло під контроль російських військових. Росіяни захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори. У Новій Каховці повно російських солдатів і техніки, діє комендантська година, населенню заборонено пересуватися деякими вулицями, особливо в районі ГЕС.

Також у селах поблизу Нової Каховки місцеві мешканці перебувають без світла і води. Очевидці повідомляють, що багато людей не мають також мобільного звʼязку.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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