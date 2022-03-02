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Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти із закликом блокувати фінансування російської науки

Звернення підписала понад тисяча українських науковців.

Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти із закликом блокувати фінансування російської науки
Фото: РБК

Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти та закликали блокувати фінансування російської науки.

Текст звернення виклали в мережу. Його ініціатор - доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" Дмитро Чумаченко.

"Російська Федерація (РФ) здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на нашу країну! У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи ... Увесь світ дає гідну відсіч агресору через запровадження санкцій. Разом з тим ми вважаємо, що в даній ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова наукова спільнота", - йдеться у зверненні.

На думку підписантів, "чи не найкращою відповіддю на танки, системи залпового вогню та ракети є закритий доступ до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки".

Українські науковці озвучили такі прохання до міжнародної наукової спільноти:

  • заблокувати громадянам та установам РФ доступ до всіх наукометричних баз та матеріалів всіх наукових видавництв;
  • унеможливити участь російський науковців та наукових установ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються ЄС та іншими партнерами;
  • призупинити участь дослідників, студентів та установ з РФ в поточних програмах міжнародної академічної мобільності;
  • бойкотувати спроби проведення наукових заходів в середині РФ (в т. ч. наукові конференції, симпозіуми тощо);
  • призупинити індексацію наукових видань, що видаються у РФ у всіх наукометричних базах даних;
  • заборонити громадянам Росії бути редакторами / співредакторами / рецензентами міжнародних видань.

Нагадаємо, 2 березня Ризька міська рада ухвалила рішення припинити співпрацю з колишніми містами-побратимами Риги - Москвою, Санкт-Петербургом, Казанню та Мінськом.

Цього ж дня EA Sports (підрозділ Electronic Arts, який розробляє та публікує спортивні відеоігри) почав видаляти росіян з ігор серії FIFA через війну в Україні.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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