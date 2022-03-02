Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти із закликом блокувати фінансування російської науки

Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти та закликали блокувати фінансування російської науки.

Текст звернення виклали в мережу. Його ініціатор - доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" Дмитро Чумаченко.

"Російська Федерація (РФ) здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на нашу країну! У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи ... Увесь світ дає гідну відсіч агресору через запровадження санкцій. Разом з тим ми вважаємо, що в даній ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова наукова спільнота", - йдеться у зверненні.

На думку підписантів, "чи не найкращою відповіддю на танки, системи залпового вогню та ракети є закритий доступ до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки".

Українські науковці озвучили такі прохання до міжнародної наукової спільноти:

заблокувати громадянам та установам РФ доступ до всіх наукометричних баз та матеріалів всіх наукових видавництв;

унеможливити участь російський науковців та наукових установ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються ЄС та іншими партнерами;

призупинити участь дослідників, студентів та установ з РФ в поточних програмах міжнародної академічної мобільності;

бойкотувати спроби проведення наукових заходів в середині РФ (в т. ч. наукові конференції, симпозіуми тощо);

призупинити індексацію наукових видань, що видаються у РФ у всіх наукометричних базах даних;

заборонити громадянам Росії бути редакторами / співредакторами / рецензентами міжнародних видань.

Нагадаємо, 2 березня Ризька міська рада ухвалила рішення припинити співпрацю з колишніми містами-побратимами Риги - Москвою, Санкт-Петербургом, Казанню та Мінськом.

Цього ж дня EA Sports (підрозділ Electronic Arts, який розробляє та публікує спортивні відеоігри) почав видаляти росіян з ігор серії FIFA через війну в Україні.