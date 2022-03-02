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Росія завдала авіаційного удару по Південному вокзалу (оновлено)

У цей час там проходила евакуація жінок і дітей. 

Росія завдала авіаційного удару по Південному вокзалу (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

У Соломʼянському районі Києва близько 20:50 пролунав потужний вибух. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, він відбувся в районі Південного вокзалу.

Згодом у КМДА офіційно підтвердили, що російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

"Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується", – йдеться у повідомленні. 

Геращенко додав, що від удару розірвало теплотрассу, що загрожує відсутністю тепла в будинках киян.

Нагадаємо, учора російські війська нанесли удар по столичній телевежі. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей, ще пʼятеро отримали поранення. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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