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ЗСУ звільнили селище Макарів на Київщині

Українські військові закріпили в населеному пункті свої позиції.

ЗСУ звільнили селище Макарів на Київщині
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Збройні сили України звільнили від російських окупантів селище Макарів у Київській області

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Головнокомандувача ЗСУ.

"14 ОМБр імені князя Романа Великого і 95 ОДШБр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!" - повідомив головнокомандувач.

Нагадаємо, 27 лютого мешканці Макарова повідомили про пересування російських танків через селище у напрямку до Києва.

Станом на полудень 2 березня Збройні сили України на окремих напрямках почали перехоплювати ініціативу в російських окупантів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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