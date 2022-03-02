ЗСУ звільнили селище Макарів на Київщині

Українські військові закріпили в населеному пункті свої позиції.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів селище Макарів у Київській області.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Головнокомандувача ЗСУ.

"14 ОМБр імені князя Романа Великого і 95 ОДШБр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!" - повідомив головнокомандувач.

Нагадаємо, 27 лютого мешканці Макарова повідомили про пересування російських танків через селище у напрямку до Києва.

Станом на полудень 2 березня Збройні сили України на окремих напрямках почали перехоплювати ініціативу в російських окупантів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.