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ЗСУ виявили покинуті окупантами документи: війна з Україною була "погоджена" ще 18 лютого

Підрозділ ворога повинен був висадитися з великого десантного корабля "Орськ" в районі Степанівки-1 (Запорізька область). 

Один із підрозділів Збройних сил України виявив планувальні документи російських окупантів із батальойонної тактичної групи 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Серед отриманих документів – робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління та список особового складу, повідомили на сторінці ОТУ "Схід" у Facebook.

"Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03", – йдеться у повідомленні.

Згідно з планом, підрозділ ворога повинен був висадитися з великого десантного корабля "Орськ" в районі Степанівки-1 (Запорізька область) та далі діяти з військовими частинами 58-ї армії Росії – 177 окремим полком морської піхоти Чорноморського флоту.

"Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя. Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що  приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, метадані відеозвернення президента РФ Володимира Путіна від 24 лютого, в якому він оголосив повномасштабний наступ на Україну, свідчать, що воно було записане ще 21 числа. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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