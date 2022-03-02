Власник "АТБ" Геннадій Буткевич закликав своїх працівників долучитися до тероборони

Власник мережі супермаркетів "АТБ" та засновник BGV Group Management Геннадій Буткевич закликав працівників корпорації АТБ та групи компаній BGV Group Management долучитися до територіальної оборони.

"Ще кілька днів тому ми з вами інвестували в нові унікальні проєкти та соціальні ініціативи, проводили міжнародні спортивні змагання й святкували перемоги, ми будували плани щодо розширення бізнесу та залучення іноземних інвестицій задля економічного зростання країни. Нічого не змінилося. Ми лише ставимо на коротку паузу наш шалений темп та стаємо на захист нашої країни і нашої свободи від російських окупантів.

Я звертаюся до наших працівників, до своїх колег, до тих, хто бажає і вміє тримати зброю: закликаю вас долучатися до територіальної оборони та захищати те, що так довго ми з вами будували, і те, що кожен із нас так палко любить і цінує. Сьогодні ми, як ніколи, потрібні цій країні, нашим сім’ям, нашим містам", - йдеться у зверненні.

"І щойно перемога буде в наших руках, ми продовжимо з вами інвестувати в нові унікальні проєкти та соціальні ініціативи, проводити міжнародні спортивні змагання й святкувати перемоги, розширювати бізнес та залучати іноземні інвестиції задля економічного зростання країни. Ми обов’язково відбудуємо країну та продовжимо ширити світом славу про неї. Попереду – багато роботи, а сьогодні – оборонятися та боронити, боротися та виборювати", - заначив Буткевич.

«На людях часто отпечатаны

Истоки, давшие им вырасти:

Есть люди, пламенем зачатые,

А есть рождённые от сырости» (с)