Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
ГоловнаСуспільствоВійна

УЗ запустила безкоштовний потяг сполученням Перемишль – Прага для евакуації жінок і дітей

Потяг курсуватиме щоденно.

УЗ запустила безкоштовний потяг сполученням Перемишль – Прага для евакуації жінок і дітей
Фото: bezwiz.com.ua

Укрзалізниця повідомила про запуск безкоштовного гуманітарного потяга для евакуації жінок і дітей. Він курсуватиме між польським Перемишлем і столицею Чехії Прагою.

"Потяг курсуватиме щоденно о 21:30 (час відправлення може змінюватись)", – зазначили в компанії.

УЗ нагадала, що в Перемишль можна добратися на електричці зі Львова. Забронювати місце в потягу можна онлайн через систему бронювання або електронною поштою ukrajina@regiojet.cz. 

"Будь ласка, вкажіть кількість людей у листі. Якщо ви не встигнете зарезервувати місце, персонал вам його спробує знайти", – повідомили в УЗ.

Там додали, що на зворотному шляху цим потягом зможуть повернутися всі, хто хоче приєднатися до оборони України.

Нагадаємо, на середу, 2 березня, Укрзалізниця призначила низку евакуаційних поїздів з різних міст. Інформація про додаткові евакуаційні рейси постійно оновлюється.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також