УЗ запустила безкоштовний потяг сполученням Перемишль – Прага для евакуації жінок і дітей

Укрзалізниця повідомила про запуск безкоштовного гуманітарного потяга для евакуації жінок і дітей. Він курсуватиме між польським Перемишлем і столицею Чехії Прагою.

"Потяг курсуватиме щоденно о 21:30 (час відправлення може змінюватись)", – зазначили в компанії.

УЗ нагадала, що в Перемишль можна добратися на електричці зі Львова. Забронювати місце в потягу можна онлайн через систему бронювання або електронною поштою ukrajina@regiojet.cz.

"Будь ласка, вкажіть кількість людей у листі. Якщо ви не встигнете зарезервувати місце, персонал вам його спробує знайти", – повідомили в УЗ.

Там додали, що на зворотному шляху цим потягом зможуть повернутися всі, хто хоче приєднатися до оборони України.

Нагадаємо, на середу, 2 березня, Укрзалізниця призначила низку евакуаційних поїздів з різних міст. Інформація про додаткові евакуаційні рейси постійно оновлюється.