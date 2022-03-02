У Харкові російські окупанти окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю міської ради.
Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.
"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", – написав він у фейсбуці.
Раніше повідомляли, що російська ракета вцілила у будівлю Національної поліції в Харкові.
Уранці 2 березня голова Харківської ОДА повідомив, що наступ на Харків вдалося зупинити. Знищено один ворожий літак, пілот після катапультування застрелився.
За добу в місті постраждали 112 осіб, загинула 21 людина. Дані будуть оновлювати.
Нагадаємо, під час оборони Харкова загинув головний архітектор Люботина.