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Російська крилата ракета влучила в будівлю Харківської міськради

Окупанти сьомий день обстрілюють місто.

У Харкові російські окупанти окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю міської ради.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", – написав він у фейсбуці.

Фото: Андрій Смолій

Раніше повідомляли, що російська ракета вцілила у будівлю Національної поліції в Харкові.

Уранці 2 березня голова Харківської ОДА повідомив, що наступ на Харків вдалося зупинити. Знищено один ворожий літак, пілот після катапультування застрелився. 

За добу в місті постраждали 112 осіб, загинула 21 людина. Дані будуть оновлювати.

Нагадаємо, під час оборони Харкова загинув головний архітектор Люботина.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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