Укрзалізниця призначила низку евакуаційних поїздів з різних міст (оновлено)

На середу, 2 березня, Укрзалізниця призначила по три евакуаційні поїзди з Дніпра та Запоріжжя. Також призначено по одному евакуаційному рейсу з Одеси та Вінниці. Інформація про додаткові евакуаційні рейси постійно оновлюється.

Із Дніпра:

Дніпро - Львів 10:30

Дніпро - Київ 14:00

Дніпро - Трускавець 14:20

Із Запоріжжя:

№86 Запоріжжя-Львів 09:30

№738 Запоріжжя - Київ 10:50

№4 Запоріжжя - Ужгород 14:45

З Одеси:

Одеса - Ужгород, відправлення о 22:30

З Вінниці:

Вінниця - Львів, відправлення о 14:00.

Оновлення 12:35. Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ із Харкова до Тернополя. Відправка поїзда о 20:30.

Також призначено додатковий рейс Інтерсіті+ Дарниця - Харків відправленням о 14:00.

Зі ст. Київ-Пасажирський о 16:41 вирушить додатковий евакуаційний рейс 747 Київ-Тернопіль.

Також УЗ продовжує евакуйовувати людей з Житомира. Перший поїзд відправитися о 13:00 до Бердичева, далі у напрямку Львова.

Раніше повідомляли, що на 2 березня УЗ призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant. Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків–Львів заплановано на 17:00.

Також Укрзалізниця оприлюднила розклад руху поїздів на сьогодні.