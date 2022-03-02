На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
ГоловнаПолітика

Кличко: "Київ стоїть і стоятиме"

Мер закликав не вірити дезінформації.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації. Київ стоїть і стоятиме. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу Церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам!» - заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що столиця вистоїть.

«Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!» - заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог має на меті заблокувати столицю з північного і північно-західного напрямів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також