Кличко: "Київ стоїть і стоятиме"

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації. Київ стоїть і стоятиме. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу Церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам!» - заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що столиця вистоїть.

«Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!» - заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог має на меті заблокувати столицю з північного і північно-західного напрямів.