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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президенти обговорили антиросійські санкції й оборонну допомогу Україні.

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джоном Байденом. Відповідне повідомлення опубліковане у твіттері Зеленського.

Зеленський зазначив, що обговорив з президентом США Джо Байденом американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні.

"Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні вранці державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пообіцяв збільшити постачання зброї та кількість санкцій проти Росії.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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