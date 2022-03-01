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Порошенко закликав лідерів країн Євросоюзу, США, Канади приїхати на дружній марш до Києва

Експрезидент закликав зробити так, як у Грузії 2008 року.

Порошенко закликав лідерів країн Євросоюзу, США, Канади приїхати на дружній марш до Києва
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент Петро Порошенко закликав лідерів дружних країн приїхати до Києва на Марш солідарності з Україною.

«Закликаю лідерів країн Євросоюзу, США, Канади, інших дружніх країн приїхати до Києва та взяти участь у Марші єдності та солідарності з Україною», – написав Порошенко у Facebook.

«Це був би потужний сигнал підтримки українського народу в ці складні часи», – наголосив п’ятий президент.

«Україна чинила так само, коли солідарності потребували наші друзі. У 2008 році наш президент разом з низкою колег відвідав Тбілісі, коли столиця Грузії перебувала під загрозою російських бомбардувань і вторгнення», – нагадав Петро Порошенко.

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