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Європарламент визнав європейську перспективу України

Він працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.

Європарламент визнав європейську перспективу України
Фото: ЕРА/UPG

Європарламент визнав європейську перспективу України і наголосив, що вже працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство. Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола, пише interfax.com.ua.

“Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися в майбутнє разом”, – заявила вона.

Звертаючись до президента України, вона запевнила, що ЄП “підтримує вас у вашій боротьбі за виживання в цей темний момент нашої історії”. 

“Коли ви подивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу і завжди, завжди друга”, – сказала Метсола.

Нагадаємо, вчора президент Зеленським підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії. Сьогодні представник України при ЄС Всеволод Ченцов передав її постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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