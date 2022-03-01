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Visa заблокувала доступ до платіжної системи підсанкційним російським банкам

Випущені цими банками картки припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Visa заблокувала доступ до платіжної системи підсанкційним російським банкам

Visa заблокувала доступ до платіжної системи російським банкам.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Випущені цими банками картки припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах. 

Діятимуть вони лише в Росії. Це має забезпечити Національна система платіжних карток.

“Дякуємо за підтримку! Це величезний крок до нашої спільної перемоги”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи в Росії.

Голова корпорації Mastercard Майкл Мібах заявив про блокування доступу до своєї платіжної системи "багатьом фінансовим інститутам" через антиросійські санкції, введені у зв'язку із ситуацією навколо України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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