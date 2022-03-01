$50 млн на зброю: прем’єр Австралії уточнив деталі військової допомоги Україні

"Президент Зеленський сказав: «Не підводьте мене, дайте мені боєприпаси», і саме це погодився зробити австралійський уряд".

Австралія надасть Україні ракети, боєприпаси та іншу військову техніку на 50 млн доларів для боротьби з російськими загарбниками.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон у вівторок, 1 березня, детальніше розповів про плани Австралії після того, як повідомив, що його уряд надасть Україні летальну військову техніку, передає АР. Минулого тижня Моррісон пообіцяв лише нелетальну військову техніку.

"Президент Зеленський сказав: «Не підводьте мене, дайте мені боєприпаси», і саме це погодився зробити австралійський уряд", – зазначив Моррісон.

За його словами, Австралія виділила 50 млн доларів на забезпечення як летальної, так і нелетальної оборонної підтримки Україні через НАТО.

"Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси, ми говоримо про підтримку їх у захисті власної батьківщини в Україні, і ми будемо робити це в партнерстві з НАТО", – наголосив Моррісон.

"Я не збираюся вдаватися в подробиці цього, тому що я не планую повідомляти російському уряду про те, що його чекає, але я можу запевнити їх, що це відбувається у вас», – додав він.

Як повідомляли, у неділю, 28 лютого, Скотт Моррісон приєднався до сотень українських австралійців, які відвідали урочисту церковну службу в Сіднеї, щоб помолитися за Батьківщину. Виступаючи після богослужіння, він зауважив, що Росія повинна заплатити за свої дії.

Прем'єр також пообіцяв посилити гуманітарну допомогу Україні.