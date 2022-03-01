Японія запровадила санкції проти 49 російських компаній, Путіна і ще 5 російських високопосадовців

Японія запровадила санкції проти 49 російських компаній, організацій та інститутів через війну Росії в Україні. Окрім організацій, під японські санкції потрапили президент РФ Володимир Путін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Про це повідомляє МЗС Японії.

Зокрема, санкції накладено на організації авіабудівної та суднобудівної галузей, включаючи "Адмиралтейские верфи", корпорацію "Иркут", "Сухой", Казанський вертолітний завод, корпорацію "МиГ", "Туполев".

Крім того, санкції Японії торкнулися оборонного та силового секторів. У списку – Міноборони, включаючи всі підрозділи у складі Збройних сил Росії, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки РФ, "Рособоронэкспорт", "Оборонпром", експертно-криміналістичний центр МВС у Нижньому Новгороді.

Ще обмеження застосовано до Московського фізико-технологічного інституту.

Заборонено постачати японські товари всім 49 учасникам списку, обмеження набудуть чинності 8 березня. Також Японія заборонила експорт до Росії "товарів загального призначення, які сприяють зміцненню військового потенціалу Російської Федерації".

Як повідомляли, про рішення Японії запровадити санкції проти РФ було оголошено ще 23 лютого.

Нагадаємо, 28 лютого у МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили. Директор департаменту Європи Хідекі Уяма порівняв окупацію Курил з нападом Росії на Україну.

Учора президент України Володимир Зеленський повідомив про збільшення Японією фінансової підтримки України до $200 млн.