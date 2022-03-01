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США не підтримають запит про безпілотну зону над Україною

"Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією".

США не підтримають запит про безпілотну зону над Україною
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден не буде підтримувати запит Володимира Зеленського про безпілотну зону над Україною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, таким чином у Білому домі відреагували на заклик українського президента Володимира Зеленського ввести в Україні заборонену для польотів зону.

"Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією. І я думаю, що тут важливо відзначити, що, по суті, це був би крок у напрямку, тому що зона без польотів вимагатиме виконання", - сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Це вимагатиме розгортання американських військових для забезпечення виконання, що буде прямим конфліктом, потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією, у чому ми не плануємо брати участь", – сказала вона.

Із такими оцінками виступили й інші американські чиновники. 

Посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд сказала, що адміністрація Байдена "чітко дала зрозуміти", що США не будуть "впускати чоботи на землю".

"Ми не збираємося наражати американські війська на небезпеку. Це означає, що ми також не збираємося піднімати американські війська в повітря, але ми будемо працювати з українцями, щоб дати їм можливість захищатися", - додала вона.

Як повідомляв сьогодні LB.ua, російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи. 

Існування такої екологічної загрози для всього регіону - одна з причин, чому Зеленський просить про закриття неба над Україною.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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