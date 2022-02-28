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Пентагон: російські війська намагаються наблизитися до Києва, однак це їм не вдається

Українці нині ефективно обороняють Київ. 

Пентагон: російські війська намагаються наблизитися до Києва, однак це їм не вдається
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Російські війська намагаються наблизитися до Києва, однак їм усе ще не вдається просунутися вглиб столиці. Про це під час брифінгу повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

«Очевидно, що ми спостерігатимемо, як російські сили просуваються вперед або намагаються наблизитися до того, щоб вони могли атакувати Київ із землі, – сказав Кірбі. – Ми, як і раніше, вважаємо, що вони перебувають за межами столиці, але те, що ми точно знаємо, що в них є наміри щодо Києва».

Речник Пентагону зауважив, що українці "досить ефективно обороняють Київ", що вони значно "ускладнили російським військам поступ далі".

Нагадаємо, раніше представники Пентагону заявляли, що російські війська втратили імпульс під час вторгнення в Україну і просуваються не так швидко, як передбачала розвідка США.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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