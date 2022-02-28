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Білий дім: США зробили кроки для усунення впливу на нафтовий ринок через вторгнення Росії в Україну

Ціни на нафту підскочили через напад РФ. 

Білий дім: США зробили кроки для усунення впливу на нафтовий ринок через вторгнення Росії в Україну
Фото: EPA/UPG

США зробили належні кроки, «щоб усунути будь-який вплив на світові ринки нафти, який, як ми очікуємо, можливий і триватиме в результаті вторгнення Росії в Україну». Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Псакі поінформувала про недавній візит офіційних осіб США до Саудівської Аравії, повідомивши, що «продовжується обговорення кроків, які ми всі як глобальна спільнота можемо вжити для усунення будь-якої волатильності на ринку».

Вона також сказала, що рішення про запровадження санкцій щодо деяких найбільших російських банків з обмеженнями SWIFT стали частиною зусиль, які «максимально впливали б на президента Путіна, російську еліту, економіку і зводили б до мінімуму його вплив на світові ринки та американський народ».

«Я маю на увазі, що навіть якщо ви подивитеся на вплив на енергетичний сектор, то помітите, що ми не зробили деяких кроків щодо енергетичних санкцій, частково тому, що зважили це. Це не означає, що їх не обговорюють, але європейці, наприклад, дуже стурбовані подальшим стрибком цін на газ».

Нагадаємо, ціни на нафту підскочили на понад 100 доларів за барель після того, як Росія почала вторгнення в Україну, що посилило тиск на світову економіку.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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