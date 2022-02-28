У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
На супутникових знімках зафіксоване значне скупчення російських військ у напрямку Києва, - Maxar
На супутникових знімках зафіксоване значне скупчення російських військ у напрямку Києва, - Maxar
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
ГоловнаСвіт

США виганяють 12 російських дипломатів ООН

Їх підозрюють у розвідувальній діяльності. 

США виганяють 12 російських дипломатів ООН
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати попросили 12 російських дипломатів Організації Об'єднаних Націй покинути країну у зв'язку з їхньою ймовірною причетністю до «діяльності, яка не відповідала їхнім обов'язкам та зобов'язанням як дипломатів», — заявив заступник постійного представника Сполучених Штатів в ООН Річард Міллс. 

Посол Росії в ООН Василь Небензя у відповідь заявив, що пояснення Міллса щодо висилки «незадовільне».

Водночас речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що ці 12 дипломатів РФ займалися розвідувальною діяльністю у США. 

Місія США при ООН також заявила у своїй заяві, що 12 російських дипломатів були «оперативниками розвідки… які зловживали своїми привілеями проживання у США, беручи участь у шпигунській діяльності, яка завдає шкоди нашій національній безпеці».

«Ми вживаємо ці дії відповідно до угоди про штаб-квартиру. Сьогоднішня акція розроблялася протягом кількох місяців», - заявила офіційний представник місії США Олівія Далтон.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також