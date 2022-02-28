США виганяють 12 російських дипломатів ООН

Їх підозрюють у розвідувальній діяльності.

Сполучені Штати попросили 12 російських дипломатів Організації Об'єднаних Націй покинути країну у зв'язку з їхньою ймовірною причетністю до «діяльності, яка не відповідала їхнім обов'язкам та зобов'язанням як дипломатів», — заявив заступник постійного представника Сполучених Штатів в ООН Річард Міллс.

The U.S. has informed the Russian Mission that we are beginning the process of expelling 12 intelligence operatives from the Russian Mission who have abused their privileges of residency in the U.S. by engaging in espionage activities that are adverse to our national security. — Olivia Dalton (@USUNSpox) February 28, 2022

Посол Росії в ООН Василь Небензя у відповідь заявив, що пояснення Міллса щодо висилки «незадовільне».

Водночас речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що ці 12 дипломатів РФ займалися розвідувальною діяльністю у США.

Місія США при ООН також заявила у своїй заяві, що 12 російських дипломатів були «оперативниками розвідки… які зловживали своїми привілеями проживання у США, беручи участь у шпигунській діяльності, яка завдає шкоди нашій національній безпеці».

«Ми вживаємо ці дії відповідно до угоди про штаб-квартиру. Сьогоднішня акція розроблялася протягом кількох місяців», - заявила офіційний представник місії США Олівія Далтон.