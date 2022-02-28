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ЄС увів санкції проти Пєскова, Скабеєвої, Фрідмана та майже трьох десятків росіян, наближених до Путіна

Також під санкції потрапила російська страхова компанія "СОГАЗ".

ЄС увів санкції проти Пєскова, Скабеєвої, Фрідмана та майже трьох десятків росіян, наближених до Путіна
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Майже три десятки громадян РФ потрапили в оновлений санкційний список Євросоюзу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Відповідний документ оприлюднено на сайті ЄС.

Під санкції потрапили:

  • прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков;
  • "гаманець Путіна" Сергій Ролдугін;
  • один із наближених до Путіна олігархів Петро Авен;
  • мільярдер Олексій Мордашов;
  • очільник «Роснафти» Ігор Сечін;
  • бізнесмен Михайло Фрідман;
  • голова «Транснафти» Микола Токарєв;
  • бізнесмен Алішер Усманов;
  • міністр будівництва та житлово-комунального господарства Росії Ірек Файзуллін;
  • міністр транспорту РФ Віталій Савельєв;
  • віцепрем'єр-міністр Росії з питань туризму, спорту, культури Дмитро Чернишенко;
  • телеведуча Ольга Скабеєва;
  • автор документальних фільмів для російських телеканалів (зокрема, пропагандистської стрічки на підтримку незаконної анексії Криму та Севастополя) Аркадій Мамонтов та інші.

Також під санкції потрапила російська страхова компанія "СОГАЗ". 

Нагадаємо, 28 лютого Британія оголосила про нові потужні санкції проти Росії. Під них потраплять ще три російські банки. Лондон заморозить активи банків ВЭБ, "Совкомбанк" і "Открытие".

Запровадила антиросійські санкції та заморозила активи 5 олігархів і Швейцарія.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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