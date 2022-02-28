Столтенберг виключає запровадження «безпольотної зони» над Україною

Генсек Альянсу заявив, що конфлікт не має «перетворитися на повномасштабну війну в Європі за участю союзників з НАТО».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, що в Альянсі виключають можливість упровадження «безпольотної зони».

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

«У нас немає намірів входити в Україну ні землею, ні повітрям», – сказав Столтенберг у відповідь на запитання про те, чи можливе запровадження Альянсом «безпольотної зони» над Україною.

За його словами, НАТО прагне, щоб конфлікт «не вийшов із-під контролю, ще більше не загострився і не перетворився на повномасштабну війну в Європі за участю союзників з НАТО».

Нагадаємо, сьогодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив LB.ua, що російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.

Юрій Ігнат зазначив, що дуже важливо, щоб МАГАТЕ та країни-члени НАТО терміново розглянути питання закриття неба над Україною, створення «безпольотної зони», адже йдеться про безпеку не лише України, але й усього регіону, адже дії російської армії можуть спричинити катастрофу континентального масштабу.

Раніше запровадження «безпольотної зони» вимагав від західних лідерів і президент Володимир Зеленський.