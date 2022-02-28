Британія оголосила нові потужні санкції проти Росії

Ще три російські банки потраплять під санкції через вторгнення Росії в Україну. Про це в Палаті громад заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Відтак Лондон заморозить активи ще трьох російських банків, це: ВЭБ, "Совкомбанк" і "Открытие".

"Сьогодні я можу повідомити Палаті представників, що вноситиму два нові законопроєкти про санкції. Перший запроваджує набір нових повноважень щодо фінансового сектору Росії. Він включає повноваження забороняти російським банкам проводити платежі у фунтах стерлінгів", - заявила Трасс.

Вона також зауважила, що російські гіганти, такі як Газпром, більше не зможуть випускати боргові зобов'язання або акції в Лондоні.

Трас оголосила, що Велика Британія заборонить експорт до Росії з Британії в низці "критичних секторів". Це включає високотехнологічне обладнання, таке як мікроелектроніка, морське та навігаційне обладнання. Це послабить військово-промисловий потенціал Росії і стане гальмом для російської економіки на довгі роки.

Крім того, британський уряд повідомив про закриття своїх портів для будь-яких пов’язаних із Росією суден у відповідь на війну Путіна проти України.

Глава МЗС країни заявила, що Британія "готова на економічні жертви", щоб підтримати Україну, і буде підтримувати санкції "скільки знадобиться" - навіть якщо війна триватиме місяці чи роки.