ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
ГоловнаСвіт

Британія оголосила нові потужні санкції проти Росії

Британія "готова на економічні жертви", щоб підтримати Україну.

Британія оголосила нові потужні санкції проти Росії
Фото: twitter.com/trussliz

Ще три російські банки потраплять під санкції через вторгнення Росії в Україну. Про це в Палаті громад заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Відтак Лондон заморозить активи ще трьох російських банків, це: ВЭБ, "Совкомбанк" і "Открытие".

"Сьогодні я можу повідомити Палаті представників, що вноситиму два нові законопроєкти про санкції. Перший запроваджує набір нових повноважень щодо фінансового сектору Росії. Він включає повноваження забороняти російським банкам проводити платежі у фунтах стерлінгів", - заявила Трасс.

Вона також зауважила, що російські гіганти, такі як Газпром, більше не зможуть випускати боргові зобов'язання або акції в Лондоні.

Трас оголосила, що Велика Британія заборонить експорт до Росії з Британії в низці "критичних секторів". Це включає високотехнологічне обладнання, таке як мікроелектроніка, морське та навігаційне обладнання. Це послабить військово-промисловий потенціал Росії і стане гальмом для російської економіки на довгі роки.

Крім того, британський уряд повідомив про закриття своїх портів для будь-яких пов’язаних із Росією суден у відповідь на війну Путіна проти України.

Глава МЗС країни заявила, що Британія "готова на економічні жертви", щоб підтримати Україну, і буде підтримувати санкції "скільки знадобиться" - навіть якщо війна триватиме місяці чи роки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також