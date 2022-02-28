Тисячі військових уже подали заявки на приєднання до Іноземного легіону в Україні

Для запису треба звертатися до аташе з питань оборони посольства України у своїй державі.

Іноземці активно долучаються до легіону для захисту України від окупанта. Наразі декілька тисяч іноземців долучилися до опору путінському режиму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Раніше в Офісі президента пояснили, як можна вступити до Сил тероборони іноземцям. Для запису в Інтернаціональний легіон і по всі деталі потрібно звертатися до аташе з питань оборони посольства України у своїй державі. Контактну інформацію можна знайти на сайті посольства.

"Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки нашої країни. Дамо миру шанс і захистимо Україну, зупинимо окупантів разом!" – додали в ОП.

Нагадаємо, про створення Іноземного легіону вчора оголосив президент Володимир Зеленський. "Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття. Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями та особами без громадянства, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ", – зазначив він.