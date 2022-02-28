Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
ГоловнаСвіт

Тисячі військових уже подали заявки на приєднання до Іноземного легіону в Україні

Для запису треба звертатися до аташе з питань оборони посольства України у своїй державі.

Тисячі військових уже подали заявки на приєднання до Іноземного легіону в Україні
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Ратушняк

Іноземці активно долучаються до легіону для захисту України від окупанта. Наразі декілька тисяч іноземців долучилися до опору путінському режиму. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Раніше в Офісі президента пояснили, як можна вступити до Сил тероборони іноземцям. Для запису в Інтернаціональний легіон і по всі деталі потрібно звертатися до аташе з питань оборони посольства України у своїй державі. Контактну інформацію можна знайти на сайті посольства.

"Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки нашої країни. Дамо миру шанс і захистимо Україну, зупинимо окупантів разом!" – додали в ОП.

Нагадаємо, про створення Іноземного легіону вчора оголосив президент Володимир Зеленський. "Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття. Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями та особами без громадянства, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ", – зазначив він. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також