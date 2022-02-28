Оборона Києва триває, зводять укріплення, - Кличко

Комендантська година діє вночі, в цей час виходити з дому можна тільки в укриття.

Військові, правоохоронці і тероборона продовжують тримати оборону столиці, у місті зводять укріплення. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час брифінгу 28 лютого.

«Київ продовжує тримати оборону. Наші військові, правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті. Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ», - розповів Кличко.

Мер столиці зазначив, що комендантська година в нічний час продовжує діяти.

«Уночі знову були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп. Нагадаю, саме задля безпеки киян ми запровадили комендантську годину. У цей час не виходьте на вулиці. Вийти можна, тільки якщо за сигналом повітряної тривоги ви йдете в укриття», - нагадав Кличко.