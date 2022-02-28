На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
ГоловнаПолітика

Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше "стінгерів", "джавелінів" і NLAW

Тоді російські танки боятимуться їхати в Україну, зазначив політик.

Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше "стінгерів", "джавелінів" і NLAW

Петро Порошенко у прямому ефірі на CNN закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та військової амуніції. 

«Замість квітів і слави росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або як зараз про них кажуть в Україні - “Бандера-смузі”. За три дні Росія втратила 4500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів», – констатує Петро Порошенко. 

«Сьогодні українські військові демонструють, наскільки всі ми є міцними. Вони роблять головну роботу, але протистоїть вся країна», – зауважує п’ятий президент. 

«Що нам треба? Україні потрібні радіостанції, бронежилети, каски. Однак найбільше ми потребуємо протиповітряних систем, "стінгерів", для протидії російським гелікоптерам. Ми і далі потребуємо систем протитанкової боротьби, "джавелінів", NLAW, інших взірців, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю. І це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їхня загибель буде неминучою», – говорить Порошенко.

«Нам потрібні системи протиповітряної оборони, їх теж треба нам постачати», – наголошує Петро Порошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також