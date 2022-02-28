Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше "стінгерів", "джавелінів" і NLAW

Петро Порошенко у прямому ефірі на CNN закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та військової амуніції.

«Замість квітів і слави росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або як зараз про них кажуть в Україні - “Бандера-смузі”. За три дні Росія втратила 4500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів», – констатує Петро Порошенко.

«Сьогодні українські військові демонструють, наскільки всі ми є міцними. Вони роблять головну роботу, але протистоїть вся країна», – зауважує п’ятий президент.

«Що нам треба? Україні потрібні радіостанції, бронежилети, каски. Однак найбільше ми потребуємо протиповітряних систем, "стінгерів", для протидії російським гелікоптерам. Ми і далі потребуємо систем протитанкової боротьби, "джавелінів", NLAW, інших взірців, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю. І це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їхня загибель буде неминучою», – говорить Порошенко.

«Нам потрібні системи протиповітряної оборони, їх теж треба нам постачати», – наголошує Петро Порошенко.