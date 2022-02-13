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Литва надіслала до України партію "Стінгерів"

У вантажі також військова амуніція.

Литва надіслала до України партію "Стінгерів"
Фото: Олексій Резніков/Facebook

До України 13 лютого прибула партія військової допомоги від Литви

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у Facebook.

"До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую Уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!", - написав Резніков.

"Стінгер" — переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Перебуває на озброєні в понад 29 країнах.

Нагадаємо, що 10 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте. Президент і литовський прем'єр обговорили реалізацію стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

11 лютого прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте побувала на лінії розмежування у Луганській області. Вона ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська" та оглянула сервісну зону КПВВ "Щастя".

13 лютого до України прибули ще два літаки з військовою допомогою США в рамках пакету у розмірі 200 млн доларів.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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