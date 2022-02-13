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У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих

За попередніми даними, вибухнув газовий балон.

У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
Фото: tv7plus.com

У кафе в селищі Станиця Луганська, що біля лінії розмежування на Луганщині, внаслідок вибуху сталася пожежа, в якій постраждало 12 осіб. 

Про це в неділю, 13 лютого, повідомила пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

“12 лютого у смт Станиця Луганська в кафе «Мрія» стався вибух (попередньо газового балону) з послідуючим горінням, внаслідок чого постраждало 12 осіб“, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що з числа поранених вісім осіб госпіталізовано до лікарні. Ще четверо після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

О 21 год. 52 хв. 12 лютого підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 160 кв. м. На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Луганській області.

Нагадаємо, що у січні в одному з дворів на околиці Івано-Франківська стався вибух. Його ініціатор отримав важку травму – чоловікові відірвало руку.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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