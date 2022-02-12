Агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зробив звернення з приводу загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

"Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли „брат“ нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування. Сьогодні ми маємо найбільш потужну армію в Україні за останні 15 років і найпотужнішу армію в Європі, наше військо очолюють бойові генерали і офіцери. Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто. Не сумнівайтеся — ЗСУ абсолютно готові до відсічі", - наголосив Резніков.

Міністр оборони додав, що наразі лунають вже далеко не вперше за останні півроку «оголошення» про початок широкомасштабного вторгнення Росії, і варто сприймати їх як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога.

Резніков також зазначив, що сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту.

"Що робити наразі? Зберігати спокій, підтримувати Збройні Сили і дипломатів. Саме спокій зараз — головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони. Продовжувати звичайне життя, працювати — це забезпечувати нормальну економічну діяльність, а отже і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки потрібно. Зберігайте спокій і на своєму рівні робіть те, що від вас залежить, щоб ми всі разом ставали сильніше", — підсумував Резніков.

Зазначимо, що Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Також 12 лютого Міністерство закордонних справ України закликало зберігати спокій та уникати паніки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив що, якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої трансатлантичної відповіді.