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В Україну хотіли незаконно ввезти 6 тисяч літрів інсектицидів із Китаю

Митники кажуть - товар в Україні не зареєстрований, а маркувальні етикетки на ньому містять неправдиві відомості щодо його державної реєстрації.

В Україну хотіли незаконно ввезти 6 тисяч літрів інсектицидів із Китаю
Фото: Пресслужба ДМС України

Державна митна служба запобігла незаконному ввезенню в Україну інсектицидів вартістю понад 1,3 мільйона гривень.

За інформацією пресслужби ДМС, товари можуть становити загрозу для тварин, рослин і навколишнього середовища. 

"Працівниками Координаційно-моніторингової митниці та митного поста "Умань" Черкаської митниці було здійснено митний контроль товару - Інсектицид THIACLOPRID 480 G/L SC BRAND NAME IN UKRAINE: K-1 у кількості 6 000 літрів, вартістю 48 тис. доларів США, ввезеного на митну територію України з Китайської Народної Республіки. Під час огляду здійснили відбір проб та зразків для дослідження. Згідно висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби встановлено, що вказаний товар відповідно до вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» в Україні не зареєстрований, а маркувальні етикетки на ньому містять неправдиві відомості щодо його державної реєстрації. Тобто даний препарат може становити загрозу для навколишнього середовища", - кажуть в Держмитслужбі.

Фото: Пресслужба ДМС України

Фото: Пресслужба ДМС України
Черкаські митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України проти відправника товару.

Нагадаємо, 8 лютого в Одеському порту працівники митниці спільно з прикордонниками, представниками обласної прокуратури та СБУ виявили 30 тисяч електронних цигарок і 200 сітей, незаконно ввезених із Китаю.

1 лютого на Закарпатті українські прикордонники спільно з СБУ і Нацполіцією розшукали і затримали гелікоптер, який використовували для контрабанди цигарок. У Держприкордонслужбі припустили, що зловмисники могли перевозити ним і нелегальних мігрантів.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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