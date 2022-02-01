На Закарпатті затримали гелікоптер, який використовували для контрабанди цигарок

Держприкордонслужба припускає, що зловмисники могли перевозити ним і нелегальних мігрантів.

Українські прикордонники спільно з СБУ і Нацполіцією розшукали і затримали гелікоптер, який вчора вночі незаконно перетнув українсько-угорський кордон.

Зловмисник заховали літальний апарат у важкодоступній гірській місцевості в Хустському районі на Закарпатті, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

"В кабіні багатоцільового гелікоптера «Aérospatiale Alouette III» вартістю понад 150 тисяч доларів знаходились розсипані пачки з цигарками, – повідомляє пресслужба ДПСУ. – Правоохоронці не виключають, що гвинтокрилом могли переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн. Наразі інформація перевіряється, встановлюються причетні особи. Гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування".

Літальний апарат може взяти на борт 6 пасажирів, а у багажний відсік влазить майже пів сотні ящиків цигарок

Вантажопідйомність гелікоптера – 750 кілограмів. Може долати відстань у понад 550 кілометрів і розвивати швидкість до 185 кілометрів на годину.

Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського загону затримали трьох нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути українсько-румунський кордон. Для цього чоловіки одягнулися в білі захисні медичні костюми.

Раніше 27 незаконних мігрантів "святкували" Новий 2022-ий рік у пунктах тимчасового тримання Чопського та Мукачівського прикордонних загонів.