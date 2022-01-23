На Закарпатті групу туристів засипало лавиною, є постраждалий

Зв’язок з ними підтримується.

Фото: ДСНС

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

23 січня о 11:18 до чрятувальників в Івано-Франківській області та на додаток “Порятунок у горах” надійшло повідомлення “SOS”.

На полонині Боржава (схил г. Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб відбулося сходження лавини, внаслідок чого частково снігом засипало 5 туристів.

Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала васлідок потрапляння у лавину та потребує транспортування.

“Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки. Зв’язок з туристами присутній”, – йдеться у повідомленні.