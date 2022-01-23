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На Закарпатті групу туристів засипало лавиною, є постраждалий

Зв’язок з ними підтримується.

Фото: ДСНС
У Закарпатській області п'ятьох туристів засипало сніговою лавиною, один з них постраждав.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

23 січня о 11:18 до чрятувальників в Івано-Франківській області та на додаток “Порятунок у горах” надійшло повідомлення “SOS”.

На полонині Боржава (схил г. Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб відбулося сходження лавини, внаслідок чого частково снігом засипало 5 туристів. 

Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала васлідок потрапляння у лавину та потребує транспортування.

“Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки. Зв’язок з туристами присутній”, – йдеться у повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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